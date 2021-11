Oetzels Taktik steht

Mannheim. Mit dem Selbstvertrauen aus zwei Siegen in Folge fahren die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim am Samstag zu ihrem Spiel bei der HSG Leinfelden-Echterdingen. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, erinnert TSG-Trainer Siggi Oetzel an die Niederlage gegen eben diesen Gegner zum Start der letztlich abgebrochenen Saison 2020/21: „Damals haben wir viel zu viele einfache Fehler gemacht, die Leinfelden mit Kontern bestraft hat.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oetzel warnt besonders vor den schnellen Außenspielerinnen, die jeden Ballverlust bestrafen. „Daher ist die Marschroute eindeutig: Wenige eigene Fehler machen und Leinfelden in den Positionsangriff zwingen“, so der Coach, der auf seine aktuelle Bestbesetzung zurückgreifen kann, was derzeit gerade einmal zwei Auswechselspielerinnen bedeutet. „Damit kommen wir klar“, ist sich der Trainer sicher.

Das Donnerstagstraining konnte er allerdings nicht selbst leiten, da er beruflich unterwegs war, „aber da vertraue ich voll und ganz auf Caro Vreden, die in solchen Fällen schon öfter eingesprungen ist“. Bereits am Dienstag sprach Oetzel die Taktik und Ausrichtung an und sieht seine Mannschaft sehr gut aufgestellt. „Natürlich sind wir nach zwei Heimsiegen jetzt nicht auswärts in der Favoritenrolle. Aber wenn wir unsere Leistung wie zuletzt abrufen, dann haben wir eine gute Chance.“ me