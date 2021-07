Noch einige Baustellen zu bearbeiten

Nach rund eineinhalb Jahren gab es bei der Erlösergemeinde wieder eine Gemeindeversammlung, bei der die Kirchenältesten und der Pfarrer über Arbeit und Entscheidungen informieren und den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit zum Austausch geben. So stellte sich der seit Anfang 2020 amtierende Ältestenkreis mit der Vorsitzenden Ina Schubert aufgrund von Corona das erste Mal im Rahmen einer Versammlung vor und erklärte, trotz der Herausforderungen unter Pandemiebedingungen, die Gemeinde für die Zukunft fit machen zu wollen.

Lockdown und weitere Einschränkungen machten strukturelle Änderungen notwendig und so konnten auch Lerneffekte verbucht werden bei, so bei Online-Gottesdiensten und sozialen Medien. Schnell war klar, dass „Kirche zu den Menschen kommen muss“, so Pfarrer Helmut Krüger, und er freute sich, dass über verschiedene Medien der Kontakt aufrechterhalten werden konnte.

Gleichzeitig führte er aber auch Verluste auf, wie bei der kirchenmusikalischen Arbeit insbesondere bei den Kinderchören. Was vor Corona sich schon abzeichnete, wurde noch deutlicher, Projektarbeit mit festem Zeitplan und Thema funktioniert, die Gruppenarbeit wird dagegen weniger. Außerdem seien auch Gemeindemitglieder weggebrochen, so Krüger. Rund 3600 Gemeindemitglieder gehören der evangelischen Erlösergemeinde in Seckenheim noch an. Fachleute sagen, die „Vereinskirche“ habe ausgedient und so muss sich auch das „Vereinsheim“, bei der Erlösergemeinde handelt es sich hier um das Gemeindehaus, verändern.

Bernd Hufnagel, als Kirchenältester für die Bauabteilung verantwortlich, informierte dann zunächst über die Arbeiten rund um die Kirche. Dabei erwähnte er die neue Gestaltung des Eingangsbereichs, den Einbau einer Überwachungs- und Tonanlage, sowie den Ausbau der Seitenbänke, um mehr freie Flächen im Gotteshaus für Ausstellungen und Veranstaltungen zu haben, schließlich steht das bisherige Gemeindehaus nicht mehr zu Verfügung.

Die Räume werden zu einer Kindertagesstätte für vier Gruppen umgebaut. Die Kita „Hand in Hand“ in der Freiburger Straße sowie die „Rasselbande“ in der Zähringer Straße sollen in das neue Gebäude einziehen. Die freiwerdende Kita in der Freiburger Straße könnte zum neuen Gemeindehaus werden, wenn eine Bauvoranfrage negativ beschieden wird.

In dieser Bauvoranfrage geht es nämlich darum, ein neues Gemeindehaus direkt hinter der Kirche, neben dem Pfarramt zu bauen. Damit könnten die drei Gebäude Kirche, Konfirmationssaal und Gemeindehaus an einem Ort zentralisiert werden. Bei einem positiven Bescheid der Stadt Mannheim, könnten dann in der bisherigen Kita zwei neue, weitere Gruppen einziehen. Das Gebäude der „Rasselbande“ soll veräußert und der Erlös in die anderen Gebäude investiert werden.

Der Gebäudebestand ist auch abhängig von der Größe der Erlösergemeinde. Auch wenn die Finanzen dank zahlreicher Spenden noch solide sind, die Kirchensteuereinnahmen bleiben rückläufig. Das neue Gemeindehaus, wie auch immer entschieden wird, wird mit den bisher bekannten Räumlichkeiten in der Freiburger Straße aber nicht mehr viel zu tun haben. Die Pläne können zu den üblichen Öffnungszeiten im Pfarramt eingesehen werden.

Um Nachfolge kümmern

Neben den baulichen Maßnahmen muss sich der Ältestenkreis auch um die Nachfolge von Pfarrer Helmut Krüger und Gemeindediakonin Claudia Krüger kümmern. Ende Januar 2022 müssen die eineinhalb Pfarrstellen neu besetzt werden. Ob eine Neubesetzung nahtlos möglich ist oder ob die Gemeinde mit einer Vakanz rechnen muss, ist noch nicht klar. Die Voraussetzungen für eine baldige Nachfolge sei aufgrund der Kooperationsregion Süd, die mit anderen Pfarrgemeinden besteht, gut, so Pfarrer Krüger, der bald in Rente geht. Zum Abschluss wurden die Anwesenden noch darüber informiert, dass Ute Kettner aus dem Ältestenkreis ausschied, Anett Kruse stellte sich als neue Kandidatin.

