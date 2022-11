Neue Kita in Mannheim-Seckenheim kann bald bezogen werden

Noch sind die Kinder nicht in die neue evangelische Kita Freiburger Straße in Seckenheim eingezogen. Doch einen Namen haben sie ihr schon gegeben: Die Kinder haben ganz demokratisch in einer geheimen Wahl darüber abgestimmt. Die Nase deutlich vorne hatte der Name „Sonnenschein“. Der für Mitte Januar 2023 geplante Einzug wird dann vielleicht auch bei meteorologischem Sonnenschein

...