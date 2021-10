Namhafte Künstler gewonnen

Eigentlich wollte der MGV Liedertafel 1861/07 in diesem Jahr etliche Veranstaltungen anlässlich seines 160-jährigen Bestehens durchführen. Leider durchkreuzte die bestehende Pandemie alle Jubiläumspläne des Vereins. Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen und der Neubewertung der Lage für Geimpfte ist es nun allerdings doch möglich geworden, wenigstens das Konzert mit Werken, ausschließlich von Franz Schubert, stattfinden zu lassen. Das Konzert zum 160. Jubiläum erklingt somit am 24. Oktober um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ilvesheim.

Dafür ist es dem MGV Liedertafel gelungen, zwei renommierte Künstler vom Nationaltheater Mannheim zur Mitwirkung zu gewinnen. Der Schweizer Tenor Raphael Wittmer wird einige Schubertlieder vortragen, den Klavierpart übernimmt Philippe Adam, der ebenso die Chöre begleitet.

Karten kosten 15 Euro

Unterstützt werden die Seckenheimer Sänger bei der Aufführung von den Männern der Aurelia Ilvesheim, dem gemischten Chor der Aurelia, verstärkt durch den Seckenheimer Frauenchor des MGV. Die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen von Chorleiter Peter Imhof.

Eintrittskarten für den Konzertabend zum Preis von 15 Euro können ab sofort bei den Aktiven des MGV-Liedertafel Seckenheim und des MGV Aurelia Ilvesheim erworben werden. sane

Info: Bestellungen auch über schubertkonzert@gmx.de