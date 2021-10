Mannheim. Der Musikstammtisch Seckenheim will wieder mit seinen monatlichen Treffen starten und lädt am Mittwoch, 27. Oktober, ab 18 Uhr zu einem musikalischen Oktoberfest in die Gaststätte „Dalmatino“, Seckenheimer Hauptstraße 33, ein. Gäste sind bei freiem Eintritt willkommen. Bayrische Tracht wird an dem Abend gerne gesehen, so Roland Gräf, der unter Tel. 0621/482 29 25 gerne weitere Infos gibt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

