Mitmachen beim Kindermusical

Die Kinderchöre der Erlöserkirche laden ein zum Mitmachen. Die Coronasituation ist zwar weiterhin unsicher, dennoch wird versucht, die Probenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern wieder so aufzunehmen, dass am Sonntag, 10. Juli um 16 Uhr die Aufführung eines Kindermusicals in der Erlöserkirche dargeboten werden kann. Daher sind Sängerinnen und Sänger ebenso wie viele größere und kleinere Schauspieler aufgerufen, eine Rolle im Stück zu übernehmen. Angesprochen sind möglichst viele Kinder von der ersten bis zur sechsten Schulklasse. Bis 28. April gibt es noch die Möglichkeit, neu einzusteigen. Bei Interesse einfach eine kurze, formlose Anmeldung per Mail mit Angabe von Namen, Adresse, Schule, Klasse, Telefonnummer und Mailadresse der Erziehungsberechtigten an wolfgangschallermannheim@t-online.de senden. Er antwortet und gibt genaue Informationen, welches Alter wann und wo Probe hat. hat

