Messe „Lebensart“ noch bis Sonntag

Seckenheim. Flanieren, staunen, genießen – und das bei hoffentlich angenehmem Sonnenschein: Die Messe „Lebensart“ auf der Seckenheimer Waldrennbahn hat begonnen. Noch am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, präsentieren rund 70 Aussteller Kunst und Produkte zum Thema Lifestyle, Garten und Wohnen. Hinzu kommt ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener sind frei. Ticketkauf ist online unter lebensart-messe.de möglich oder an der Tageskasse. sko

