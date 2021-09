Mehrere tausend Euro gestohlen

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung in Seckenheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen 7 und 16.40 Uhr. Der 57-jährige Bewohner verließ am frühen Morgen das Mehrfamilienhaus in der Badener Straße. Die Täter kamen vermutlich durch die Eingangstür ins Haus, verschafften sich Zugang zu der Wohnung und entwendeten aus einem Schrank Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Als der Geschädigte nach Hause kam, stellte er den Einbruch fest und rief sofort die Polizei, die noch am Abend mit der Spurensicherung am Tatort begann. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174 44 44 entgegen. hje/pol

