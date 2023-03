Eine Seckenheimerin, wie sie im Buche steht – das war Elisabeth Holzwarth (kl. Bild). Vor wenigen Wochen 92 geworden, ist die bescheidene Frau und 29. Trägerin des Alfred-Blümmel-Ehrenordens vor wenigen Tagen gestorben. Zur Welt kam sie am 17. Februar 1931 in Sandhausen, in Seckenheim kam sie zweijährig als älteste von drei Geschwistern an.

Die Liesl, wie sie verbreitet im Stadtteil

...