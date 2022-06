„Lange Nacht der Märchen“ im Mannheimer Märchenhaus in Seckenheim

Mannheim. Zu einer „Langen Nacht der Märchen“ lädt das Mannheimer Märchenhaus in der Kehler Straße in Seckenheim am Freitag, 24. Juni um 20 Uhr ein. Vom Drachenzaren, dem alten Sirko und der Baba Yaga erzählen die Texte aus dem östlichen Europa in berührender, heiterer und spannender Weise, die Annett Rolf, Margit Eger und Angelika Schmucker vortragen. Dabei haben sie, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, bewusst Märchen aus der Ukraine, aus Russland und den Nachbarländern ausgewählt. Eintritt zwölf Euro.

Anmeldung per E-Mail unter angelika.schmucker@mannheimermaerchenhaus.de oder 0175/8581136.