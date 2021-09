Kreisverband gibt dem VdK Starthilfe

Der stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Hans Stöcklin übernimmt vorübergehende die Leitung des Ortsverbands Seckenheim. Bei der Jahreshauptversammlung wählten ihn die Mitglieder einstimmig. Zuvor war es nicht gelungen, einen örtlichen Kandidaten zu finden, der dieses Amt nach Fridolin Birkefeld, Ernst Winkler und zuletzt Wolfgang Wernet übernimmt. Stöchlin machte deutlich, es müsse Ziel sein, sowohl für den Vorsitz als auch für die Stellvertretung Kandidaten zu finden. Danach wird nun gesucht.

Der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Mannheim, Helmut Gaa, leitet nach dem Tod von Wernet seit eineinhalb Jahren den Ortsverband kommissarisch. Im Nebenzimmer der TSG-Gaststätte „Turnhalle“ dankte er dem Restvorstand, der die Fortsetzung der Arbeit des Ortsverbandes ermöglicht habe. In seinem kurzen Bericht erinnerte Gaa daran, dass im Jahr 2020 nach der Hauptversammlung ab Anfang März keine Aktivitäten mehr möglich waren. Er sprach die allgemeine Situation der im Sozialverband repräsentierten Mitglieder an und formulierte zahlreiche Forderungen an die Politik zur Verbesserung sozialer Absicherung.

Für die Vorlage des Kassenberichts fehlten Unterlagen, so dass dieser Bericht und jener der Prüfer erst in der kommenden Hauptversammlung vorgelegt werden kann. Am soliden Kassenbestand, so wurde auf Nachfrage erklärt, habe sich nichts geändert.

Die bisherige Schatzmeisterin Ute Eisler stand nicht zur Wahl, so dass sich Ferdinand Müller bereit erklärte, die Kasse zu übernehmen. Schriftführerin Elke Müller, die seit Wernets Tod die Organisation zusammengehalten hat, bleibt im Amt und übernimmt zusammen mit Ute Grabenauer die Frauenvertretung. Beisitzer Rolf Bleicher wurden, wie alle Kandidaten, ohne Gegenstimme gewählt.

Wann und wie das regelmäßige Treffen wieder aufgenommen wird, darüber will der Vorstand die Mitglieder schriftlich informieren. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Gerhild Liomin-Girke und Dieter Rendant, für zehn Jahre Inge Maringer, Elke Müller, Ferdinand Müller.