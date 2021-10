Klatsche zum Auftakt

Mannheim. So hatten sich die Handballerinnen der TSG Seckenheim den Saisonstart in die Oberliga nicht vorgestellt. Mit einer deftigen 24:37 (11:19)-Klatsche musste sich der TSG-Tross auf die Heimreise vom SV Hohenacker-Neustadt machen. „Das tut schon weh“, gab TSG-Trainer Siggi Oetzel nach der einseitigen Partie zu. „Wir hatten uns mehr erhofft, haben aber unterm Strich verdient verloren – auch in dieser Höhe“, zollte der Trainer den Gastgeberinnen, die damit den dritten Sieg in ihrem dritten Spiel einfuhren, „höchsten Respekt“.

Von Beginn an kaufte Hohenacker-Neustadt den Seckenheimerinnen mit einer körperbetonten, aber nie unfairen Spielweise den Schneid ab. Nach zwölf Minuten stand es bereits 9:2 und Oetzel war schon zu seiner ersten Auszeit gezwungen. In der Folge spielte die TSG etwas besser mit, verkürzte auf 13:7 (21.), aber zu mehr reichte es nicht, da die Spielerinnen unter dem Druck der gegnerischen Deckung ungewohnt viele Fehler fabrizierten, die mit schnellen Kontern bestraft wurden. Dies wiederum hatte zur Folge, dass auch die Seckenheimer Torhüterinnen nie ins Spiel fanden. „Sie hatten gar keine Chance dazu, weil die Werferinnen meist völlig frei vor ihnen auftauchten“, so Oetzel.

„Partie schnell abhaken“

In der zweiten Hälfte schraubte Hohenacker seinen Vorsprung über 22:15 (39.) und 30:20 (51.) bis zum 37:24-Endstand kontinuierlich weiter in die Höhe. Doch Oetzel wollte sich gar nicht lange mit dieser Partie aufhalten: „Das war heute ein Gegner, der sicherlich weit oben in der Liga zu erwarten ist. Für uns gilt es, da schnell einen Strich drunter zu machen und uns konzentriert auf das Heimspiel am nächsten Samstag gegen Schutterwald vorzubereiten“, so der Trainer. „Und wir müssen lernen, dass in dieser Liga deutlich körperbetonter gespielt wird.“ me