Seckenheim. Die Erlösergemeinde Seckenheim lädt am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr zu ihrer Gemeindeversammlung in das Gotteshaus an der Seckenheimer Hauptstraße 135 ein. Auf der Agenda stehen Umbau des Gemeindehauses in eine viergruppige Kindertagesstätte, die weitere Nutzung von Gemeindehaus und Erlöserkirche sowie die personellen Veränderungen nach der Amtszeit von Claudia und Helmut Krüger. Es gelten die aktuellen Corona-Hygienevorschriften.

