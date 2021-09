Karten für „Gankino Circus“

Im Palü-Saal in Seckenheim gibt es mit „Gankino Circus“ am Freitag, 24. September, um 20 Uhr endlich wieder eine Abendveranstaltung, erstmals nach der 3G-Regelung. Verzichtet wird vorläufig auf den Prosecco beim Empfang und das Wasser auf den Tischen. Besucher registrieren sich am Eingang mit der Luca-App oder mit Handzetteln. Im Saal sind nach Angaben von Palü-Intendant Andreas Hänssler zwei hochwertige Filtrationsgeräte aufgebaut, in der Pause wird gelüftet. Auf der Bühne erwartet die Zuschauer ein Konzertkabarett-Abend mit rasanten Melodien, schrägem Humor und charmanten Bühnenfiguren. Karten sind online (palue-mannheim.de) erhältlich. Wer seine Eintrittskarte zurückgeben möchte, sendet die Karten bis 10. September mit IBAN an Andreas Hänssler, Edwin Reis Straße 5, 68229 Mannheim. hat

