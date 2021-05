Jubiläum eines Dorfes

Wer heute durch die Kloppenheimer Straße in Richtung Rheinau fährt, der ist tatsächlich auf dem Weg nach Kloppenheim, auch wenn es diese Siedlung nicht mehr gibt. Vor 1250 Jahren, anno 771, erwähnt eine Ersteintragung das karolingische Dorf Kloppenheim im Lorscher Codex mit insgesamt acht Schenkungen. Historiker Hansjörg Probst nannte Kloppenheim ein beachtliches karolingisches Dorf. Belegt wurde die Siedlung mit Grundrissen und Scherbenfunden, dem Schutt der Kirche und einem Reihengräberfriedhof 1966 beim Bau des Autobahnkreuzes. Die Kirche St. Alban, deren Reste bis ins 18. Jahrhundert sichtbar und in einer Karte von 1735 zu finden waren, stand unter dem Patronat des Wormser Martinsstifts.

Das einst selbstständige Dorf, letztmals Mitte des 9. Jahrhundert in einer Urkunde erwähnt, bewirtschaftete Teile des Dossenwaldes und des heute linksrheinischen Seckenheimer Rieds bei Altrip. Dass enge Verbindungen zu Seckenheim in diversen Besitzverhältnissen und auch familiär begründet waren, belegen Urkunden aus den Jahren 798 und 801. Da es weder in der Historie noch bei den Ausgrabungen Hinweise auf kriegerische oder andere Katastrophen gab, ging Probst davon aus, dass es sowohl familiäre als auch landwirtschaftliche Gründe gab, warum das Dorf zugunsten Seckenheims aufgegeben wurde oder in diesem aufging. Die Funde von 1966, nahe dem heutigen Seckenheimer Ortsteil Hochstätt, bestätigten diese Hinweise. Eine Karte von 1801 weist mit der Kennzeichnung auf den „Klopfheimer Brunnen“ hin, den Landwirte zur Bewässerung nutzten.

Noch heute erinnern neben der Kloppenheimer Straße auch Gemarkungsnamen wie Kloppenheimer Feld, Kloppenheimer Kirche und Kloppenheimer Brunnen an das einstige Dorf. Es erhielt seinen Namen wohl deshalb, weil es sich auf einem erhöht liegenden Areal im Neckardelta befand und „Clopheim“ zu fränkischer Zeit „Wohnsitz auf einer Anhöhe“ bedeutete.