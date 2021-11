Mannheim-Seckenheim. Bei einem Brand in einem leerstehenden Haus im Seckenheimer Dünenweg ist am frühen Sonntagmorgen ein Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei fing das Erdgeschoss des Hauses gegen 2 Uhr aus noch unbekannten Gründen Feuer, wobei drei Zimmer zerstört wurden. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen an.

