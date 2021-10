Hinweistafeln erzählen Geschichte

Anders als vielen anderen Vereinen war es dem „Förderverein historisches Seckenheim“ vergönnt, im vergangenen Jahr eine Mitgliederversammlung abhalten zu können. Somit konzentrierte sich Wilhelm Stamm bei der aktuellen Jahreshauptversammlung auf den Berichtszeitraum Oktober 2020 bis Oktober 2021. „Trotz Pandemie ist es uns gelungen, mit einigen Aktionen in die Öffentlichkeit zu treten“, erklärte der Vorsitzende. Wie 2020, als an der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft Seckenheim zu deren 100. Jubiläum die elfte ortshistorische Tafel angebracht wurde. „Mit einem Meter auf 1,40 Meter eine der bisher größten“, so Stamm. Vor wenigen Wochen wurde eine kleinere Hinweistafel an der vom Verein im November 2019 aufgestellten Stele zu Ehren von Johann Georg Hörner angebracht. Die Vorgabe von 16 Zeilen sei zwar bemessen gewesen. Dennoch sei es gelungen, den ehemaligen Seckenheimer Bürgermeister und sein konsequentes Auftreten als demokratischer Kommunalpolitiker während der Badischen Revolution 1848/49 gebührend zu würdigen. Auf der von Manfred Schillinger betreuten Homepage www.historisches-seckenheim.de werden alle Tafeln dokumentiert.

Für neue Mitglieder werben

Der zweite Vorsitzende Ralf Busch brachte die Idee ein, neben dem Anbringen von Tafeln auch Vorträge und Ausstellungen anzubieten. „Nicht zuletzt, um neue Mitglieder zu werben“, erklärte er.

Auch wenn alle ortshistorischen Tafeln durch Sponsoring von mit Seckenheim verbundenen Institutionen und Personen finanziert werden, freuten sich die Mitglieder dennoch, dass Schatzmeisterin Evi Korta-Petry von einer soliden Finanzlage berichten konnte. Die Revisoren Bernd Seiler und Adelgunde Freisinger hatten keine Einwände, daher folgten die Mitglieder einstimmig dem Antrag von Traudl Gersbach auf Entlastung des Vorstands.