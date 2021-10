Harte Zeit für das DRK

Bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Seckenheim für 2019 und 2020 wurde schnell klar, dass die vergangenen beiden Jahre eine große Belastung dargestellt hatten, sowohl finanziell als auch im sozialen Bereich. Dennoch sind die Mitgliederzahlen des DRK-Ortsvereins stabil geblieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Fahrzeughalle am OEG-Bahnhof begrüßte Michael Sauer die Mitglieder und Gäste, darunter Bezirksbeirat Guiseppe Randisi und DRK-Bereichsvertreter Jürgen Böhm. Das DRK ehrte dann mit Annemarie Seitz, dem Ehrenvorsitzenden Dieter Rudolf und der langjährigen Leiterin der Kleiderkammer, Irma Bühler, verstorbene Mitglieder mit einer Gedenkminute.

Im Lauf der Berichte wurde deutlich, dass die Zahl der Mitglieder weiter klar über 400 liegt und die Bereitschaft trotz Corona weiter 50 aktive Frauen und Männer zählt. Sauer dankte den Fördermitgliedern, ohne deren Beitrag die vielfältigen Aufgaben für die Allgemeinheit nicht hätten geleistet werden können. 2019 fing mit dem ersten „Winterzauber“ recht turbulent an, doch ab März 2020 wurden alle Sanitätsveranstaltungen abgesagt. Die Einnahmen daraus blieben aus, was für den Ortsverein bei weiterlaufenden Kosten eine große Finanzbelastung darstellte. Das Jugendrotkreuz stellte ihre Gruppen- und Ausbildungsabende ein, die Bereitschaft machte Fortbildung per Video. Die Kleiderkammer beschränkte sich ohne Kleiderausgabe auf sortieren und umräumen. „Es war keine einfache Zeit, wir hatten in den letzten eineinhalb Jahren neue Herausforderungen zu meistern und ich will mich für alle Unterstützung bedanken“, so Sauer.

Großes Loch in der Kasse

Die Unterschiede zwischen 2019 und 2020 wurden in allen Berichten von Bereitschaft, Sozialarbeit und Jugendrotkreuz im Detail deutlich. So riss Corona ein fünfstelliges Loch in die Kasse. Dennoch hatte Jürgen Böhm keine Probleme, die Entlastung des Vorstandes einstimmig zu erhalten. Dem bisherigen Schriftführer Helmut Wolff wurde für sein langjähriges Engagement gedankt, sein Amt übt Rebecca Zieher aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schließlich ehrte der Vorstand treue Mitglieder: Für fünf Jahre Julia Baumert, Vera Bittdorf, Thalia Gruber, Robin Klumb dabei, zehn Jahre Marlen Karl, Dennis Sauer, Hermann Sturm, 15 Jahre Franziska Hartmann. 20 Jahre: Liselotte Breuning, Heiner Krieter, 25 Jahre: Katharina Friese, Alexandra Harich, Marianne Michael, Dirk Olbert, Angelika Sturm, 30 Jahre: Gregor Krömer, Sografia Poutachidis, Stefan Zieher, 35 Jahre: Margarethe Klunte, 40 Jahre: Elli Ganzbuhl, Thomas Menges, Elfriede Scholl, Günther Seyfferle, 45 Jahre: Albertine Appel, Uwe Karl, Annegret Heierling, 50 Jahre sind Maria Eck, Helmut Wolff und Brigitte Körner dabei. hat