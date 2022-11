Große Gefühle bei Orchester-Finale

36 Jahre gestaltete Wolfgang Schaller die Kirchenmusik an der Erlöserkirche, hob auch das Seckenheimer Kammerorchester aus der Taufe, das jetzt unter seiner Leitung ein letztes Mal konzertierte. Schallers Wegbegleiter und musikalische Freunde erwartete ein großes Finale. Ein voll besetztes Mittelschiff in der Erlöserkirche und ein mit 25 Musikern bestens bestücktes Kammerorchester erlebten gemeinsam einen bemerkenswerten Konzertabend.

Schaller hatte schon im Vorfeld erklärt, dass dies sein finales Konzert als Leiter des Seckenheimer Orchesters sei, ehe er zum Jahreswechsel den Ruhestand antritt. Er dankte herzlich für die Treue des aufmerksamen und stets dankbaren Publikums und auch für die großzügige finanzielle Förderung, die das Ensemble seit der Gründung vor 30 Jahren erfahren durfte. Als Dank sozusagen hatte Schaller ein abwechslungsreiches und zugleich harmonisches Konzertprogramm zusammengestellt.

Begonnen wurde mit der Sinfonie in g-Moll von Jan Vanhal (1739 - 1813), der neben Haydn und Mozart als einer der erfolgreichen Vertreter der Wiener Klassik gilt, gefolgt von dem Oboenkonzert in F-Dur von Franz Xaver Richter (1709-1789). Richter, der ja etliche Jahre Mitglied der Mannheimer Hofkapelle zur Zeit von Kurfürst Karl Theodor war, gilt als wichtiger Vertreter der Mannheimer Schule, die auf Wolfgang Amadeus Mozart maßgeblichen Einfluss hatte.

Hier konnte sich Barbara Obert mit ihrer Solo-Oboe einmal mehr auszeichnen, wie bei so manchem Konzert in den zurückliegenden Jahren. Trotz der wenigen Proben lieferte das Orchester eine tadellose Leistung ab. Das galt auch bei Jean Philippe Rameau (1683-1764) und seinem Auszug aus der Oper „Les Boréades“, einem sehr ruhigen, getragenen und feinen „Auftritt der Muse Polymnie“, passend in diese stille Jahreszeit. Zum Abschluss war Mozart doppelt zu erleben. Zunächst mit der Sinfonia D-Dur von Vater Leopold und dann mit der großartigen Symphonie Nr. 25 in g-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart.

Die beiden Werke in g-Moll von Vanhal und Mozart verlangten die ungewöhnliche Besetzung mit vier Hörnern, was einerseits trotz der düsteren Tonart fest klang, andererseits den dramatischen Eindruck verstärkte. So war auch bei Mozart der volle Klang der vier Hörner insbesondere im ersten und letzten Satz dominierend.

Suche nach einer Lösung

Mit herzlichem Applaus dankten die Zuhörer den Musikern und besonders natürlich Wolfgang Schaller – und das eben nicht nur für diesen Konzertabend, sondern für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl insbesondere des Orchesters.

Ob und wie es weitergehen könnte, das war am Vormittag bei der Gemeindeversammlung angesprochen worden, und man scheint Ideen und Lösungsansätze zu haben. Denn Schallers Nachfolge wird nicht zu hundert Prozent Leiter der Musik an der Erlöserkirche, sondern nur zu knapp zwei Drittel. hat