Geschenke nach Wunsch

Aller guten Dinge sind drei, dachten sich wohl die Verantwortlichen des Vereins „Für die gute Sache“. Die mildtätige Organisation hat es ich zur Aufgabe gemacht, Kindern, die körperlich, seelisch oder wirtschaftlich benachteiligt sind, persönliche Wünsche zu erfüllen. „Wir sind wirklich sehr dankbar über diese Förderung, die es zum Glück nicht nur zur Weihnachtszeit gibt“, verrät Tim Ludwig. Der Geschäftsführer und Leiter des evangelischen Schifferkinderheims, einer modernen sozialpädagogischen Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, freut sich für die jungen Teilnehmenden, diesmal auch trotz Maske gut erkennbar.

Der Hilfsverein, der primär in Mannheim und Weinheim agiert, bot dem Seckenheimer Heim schon zum dritten Mal diese Initiative an. Über 50 Mädchen und Jungen füllten akribisch und exakt je einen Wunschzettel aus. Dann galt es für die Eheleute Klotz und für Janni Giannikakis, die genau beschriebenen Gegenstände zu beschaffen.

Einfach glücklich machen

Nun kamen die Vertreter des Vereins mit vielen guten Sachen an die Pforte zum diakonischen Haus nach Seckenheim und erklärten mit berechtigtem Stolz, dass man mit der Erfüllung von Wünschen schlicht Kinderseelen glücklich machen und stärken möchte. „Wir verknüpfen damit keinerlei Erwartungen“, erklärt dazu Giannikakis. „Wir zeigen aber über die öffentlichen Medien jenen Menschen, die uns finanziell die Erfüllung dieser Aufgabe ermöglichen, ganz detailliert, welche Projekte zum Wohle bedürftiger Kinder umgesetzt werden.“

Ob die Schützlinge des evangelischen Schifferkinderheims nur tagsüber oder stationär betreut werden, Tim Ludwig und Kollegin Katharina Weinbender sorgen dafür, dass die Geschenke entweder direkt an Heiligabend oder kurz davor an die Wunschzettelschreibenden übergeben werden. Und so gilt auch hier, dass Vorfreude eine besondere Freude ist. hat

