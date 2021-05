Gemeinsamer Fronleichnamgottesdienst auf Seckenheimer Schlossplatz

Mannheim. Die Seelsorgeeinheit St. Martin Mannheim, bestehend aus den katholischen Pfarreien Friedrichsfeld, Neckarhausen, Edingen und Seckenheim feiern den gemeinsamen Fronleichnamsgottesdienst am Donnerstag, 3. Juni, um 10.30 Uhr auf dem Schlossplatz in Seckenheim. Bei schlechtem Wetter soll der Gottesdienst, der von einem Ensemble der Musikvereinigung Neckarhausen mitgestaltet wird, in der Pfarrkirche St. Aegidius stattfinden. Um eine Anmeldung über das entsprechende Pfarrbüro oder per E-Mail an info@st.martin-ma.de wird gebeten.

AdUnit urban-intext1