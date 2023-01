Geistreiche Satire zwischen „Festklebern“ und Maskenpflicht

Das Warten hat sich für Freunde des gepflegten Polit-Kabaretts gelohnt: Nach zwei corona-bedingten Verschiebungen kam Mathias Tretter mit seinem neuen Programm „Sittenstrolch“ nach Seckenheim, wo er von Palü-Chef Andreas Hänssler begrüßt wurde.

Was der aus Würzburg stammende Kabarettist unter dem Deckmantel eines vermeintlich harmlosen Comedian zeigt, ist intellektuell anspruchsvoll, satirisch, sarkastisch und bitterböse, geistreich und treffend. Sprachwitz und Tempo bringen ihn auf die Höhe der Zeit, er setzt sich mit den „Festklebern“ der „Letzten Generation“ auseinander, schnaubt unter der Maskenpflicht und kommentiert die Rotweinkocher auf dem Weihnachtsmarkt ebenso wie die Energiekrise.

Fernseh-Vergangenheit

Im Saal des Badischen Hofes hätte man die Heizung runterdrehen können, rasch hatte man sich warmgelacht. War es nicht so, dass man bei jeder fröhlichen Regung in der Corona-Zeit den Satz „Wissen Sie, was auf den Intensivstationen los ist“ um die Ohren bekam, als Mahnung, doch ernsthaft zu sein.

Tretter machte einen Ausflug in die Fernseh-Vergangenheit und knöpfte sich unter anderem den „Internationalen Frühschoppen“ mit Journalisten vor, samt Wein am Tisch und einem Moderator, der mit dem Zigarettenqualm seine NS-Vergangenheit vernebelte. In einem anderen Programmpunkt nannte er die SPD die Partei des kleinsten Übels, die sucht nach Identität und einer Kundschaft, die es nun einmal nicht mehr gibt.

Der 1972 geborene Wahl-Leipziger greift Themen auf und verwandelt sie ebenso scharfzüngig wie witzig in intelligentes und immer fein recherchiertes Kabarett. Sein siebtes Solo-Programm macht da keine Ausnahme. Schließlich hat er als Träger des traditionsreichen Radiopreises „Salzburger Stier“ einen Ruf zu verteidigen. Als Mitglied für das „Erste Deutsche Zwangsensemble“ sowie als Solist erhielt er den Deutschen Kleinkunstpreis und solo den Deutschen Kabarettpreis.

Anglistik und Germanistik hat er studiert, schrieb dann Literaturkritiken für die Schweizer Sonntagszeitung, wurde aber bald Vollzeit-Kabarettist. In seinen erstklassigen Programmen legt er ein besonderes Augenmerk auf politische und gesellschaftliche Themen. Dabei gestaltet Tretter, wie auch hier in Seckenheim, seinen Auftritt ebenso abwechslungsreich wie genial, sein ab und an erhobener Zeigefinger zielt auf das Zwerchfell eines aufmerksamen und mitdenkenden Publikums und trifft. Kein Wunder also, dass Tretter in Seckenheim gut ankam.