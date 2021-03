Sie kennen sich seit fast 65 Jahren und sind seit 50 Jahren verheiratet: Stadträtin Marianne Seitz, geborene Krauß, und ihr Mann Wolfgang, beide 72 und fit, feiern an diesem Samstag Goldene Hochzeit – und Seckenheim das Jubiläum einer kleinen gesellschaftlichen Revolution am Ort: Ihre Heirat am 20. März 1971 ist die erste ökumenische Trauung in der konfessionell geprägten Gemeinde.

Seckenheim nach dem Kriege: ein Bauerndorf. Bauer Hermann Krauß und Ehefrau Elisabeth haben zehn Kinder. Marianne ist das dritte. Ihr Alltag ist von Arbeit geprägt. Im Sommer heißt es Feld statt Freibad.

Doch dann, im Februar 1965: Maskenball im Schlössel. Marianne, damals 16, darf erstmals mit. Sie trägt ein kurzes Charleston-Kleid. „Der Wolfgang kam erst später“, erinnert sie sich. Schon in der Schule wirft sie ein Auge auf den stattlichen Handballer. Und an desem Abend will sie es wagen. „Ich hab’ ihn angesprochen“, berichtet sie: „Ihn gefragt, was er lernt, wo er schafft.“

Sie erfährt, dass er bei der Rheinelektra eine Elektriker-Lehre macht. Und dass er abends um 5 mit der OEG an der Haltestelle „Reichsadler“ ankommt. Fortan ist sie immer dort. Wolfgang revanchiert sich: Als Marianne in N 3 einen Steno- und Schreibmaschinenkurs macht, holt er sie mit seinem Moped ab.

Das Brautpaar setzt sich durch

Die Eltern der beiden sind nicht begeistert. Sie katholisch, er evangelisch – Welten trennen die beiden Familien. Und als i-Tupfen dann der Wunsch der beiden nach ökumenischer Trauung. Das hat es ja noch nie gegeben. Doch sie setzen sich durch.

Am 19. März 1971 ist die standesamtliche Trauung im Schloss durch Gemeindesekretär Fridolin Birkefeld mit Mariannes Onkel Alfons Krauß und Wolfgangs Bruder Rainer als Trauzeugen. „Ledige Haustochter“ steht bei der Braut als Beruf auf der Heiratsurkunde. Tags darauf die kirchliche Trauung durch die Pfarrer Anton Schweiß und Hermann John – in St. Aegidius, Zugeständnis an die Eltern der Braut; und Wolfgang muss im Vorfeld das Plazet des Evangelischen Oberkirchenrates in Karlsruhe einholen – so ist das eben damals.

In der Kutsche fährt das Paar zur Kirche, Handballer stehen Spalier. Gefeiert wird bei den Eltern der Braut in der Kloppenheimer Straße. „Dazu wurden zwei Stuben ausgeräumt“, erzählt Marianne Seitz. Es gibt Lende, Kasseler und 40 Kuchen.

Hochzeitsreise in die Pfalz

Den Tag beendet das junge Paar in seiner kleinen Wohnung, Plittersdorfer Straße 4, zweiter Stock. „Der Wolfgang hat mich bis ganz rauf getragen“, erzählt Marianne gerührt.

Die Hochzeitsreise fällt bescheiden aus: eine Woche Pfalz, im Heyerhof Albisheim, Besitz von Freunden. 1975 kommt Sohn Stephan, 1980 Tochter Sabine auf die Welt. Beide schenken ihren Eltern vier Enkel, alles Jungs. Und Handballer.

Wolfgang arbeitet lange bei Möbel Mann, Marianne macht in der Politik Karriere, wird Stadträtin für die CDU. Und was für eine! Wer sie kennt, kann nur lachen, wenn andere Stadträte und Abgeordnete „Bürgersprechstunden“ abhalten; Marianne Seitz hat die rund um die Uhr.

Macht es Wolfgang nichts aus, im Hintergrund zu stehen? „Überhaupt nicht“, bekennt er: „Ich bin eher der ruhige Typ.“ Scherzhaft bezeichnet er sich als „der Fahrer der Stadträtin Seitz“. Als bei einem Empfang nur für seine Frau reserviert ist, geht er in den Raum, in dem die Chauffeure der Promis warten: „Hallo Kollegen!“

An diesem Samstag, 14 Uhr, der Dankgottesdienst, wieder in St. Aegidius, mit den Pfarrern Markus Miles und Helmut Krüger – diesmal ohne konfessionelle Hürden, dafür mit Corona-Regeln, daher ohne Fest. Doch die vorangemeldeten Gottesdienstbesucher erhalten ein Präsent aus dem Pfälzer Weingut Seitz.