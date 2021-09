Für „radstarken“ Stadtteil auf Tour

Am Samstag, 18. September ruft eine Gruppe aus dem Kreis der Bezirksbeiräte, „Radstark Seckenheim“, um 11 Uhr zur ersten Radparade auf. Die Veranstalter wollen Seckenheimer Radfahrer zusammenbringen und ein Signal für die Notwendigkeit eines Radwegekonzeptes für Seckenheim an das Mannheimer Rathaus schicken. Treffpunkt zur rund drei Kilometer langen Strecke durch den Ort ist der OEG-Bahnhof.

Es werden Problemstellen angefahren, so die Haltestelle Rathaus, wo alle Teilnehmer absteigen und schieben müssen. Die Auflagen der Stadt bestätigen, was alle wissen, dass dieser Bereich zu gefährlich zum Radfahren ist. Nach einer kurzen Abschlusskundgebung vor den Bürgerdiensten am Schloss ist die Veranstaltung beendet. Weitere Informationen gibt es auf der Facebookseite Radstark Seckenheim. hat