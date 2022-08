Virus hin oder her - das Seckenheimer Schifferkinderheim hatte in diesem Jahr zu seinem traditionellen Sommerfest eingeladen, das - wie so viele andere Veranstaltungen auch - in den beiden vergangenen Pandemiejahren abgesagt werden musste.

Eine Vielzahl an Gästen, so berichtet der Leiter des Kinderheims, Tim Ludwig, seien der Einladung gefolgt. Nach seiner Schätzung waren es zwischen

...