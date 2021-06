Frau schwer verletzt

Beim Sturz vom Pferd hat sich eine 40-jährige Frau am Sonntagmittag auf der Pferderennbahn Seckenheim schwer verletzt. Die Reiterin war zusammen mit einer Zeugin damit beschäftigt, zwei verletzten Rennpferden auf der inneren Sandbahn im Schritttempo etwas Bewegung zu ermöglichen. Dabei erschrak das Pferd der 40-Jährigen, verließ die Sandrundbahn und galoppierte schließlich mit zunehmender Geschwindigkeit in Richtung Platzmitte. Dabei verlor die Reiterin den Halt und stürzte zu Boden, wo sie kurzzeitig bewusstlos liegenblieb. Nachdem sie wenig später das Bewusstsein wiedererlangt hatte, klagte sie über starke Schmerzen im Schulterbereich und hatte mehrere ausgeschlagene Zähne. Zudem konnte sie sich an nichts erinnern und hatte Sehprobleme. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nähere Informationen zu ihren Verletzungen liegen nicht vor. Spezialisten der Verkehrspolizei Mannheim wollen den Unfallhergang ermitteln. pol/agö

