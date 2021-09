Fernwärme in Seckenheim am Dienstag zeitweise unterbrochen

Mannheim. Am kommenden Dienstag, 7. September, wird in Seckenheim die Fernwärmeversorgung zeitweise unterbrochen. Das teilte das Mannheimer Energieunternehmen MVV mit. Grund dafür seien Reparaturarbeiten an einer sogenannten Transportleitung, die in der Pforzheimer Straße liegt. Die MVV geht von einer Unterbrechung von 8 bis 16 Uhr aus. „Für eine langfristige Versorgungssicherheit ist eine nachhaltige Pflege und Wartung der Netze und Anlagen unerlässlich“, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Gezielt im Sommer

Für diese „unverzichtbaren“ Arbeiten habe man „bewusst die warme Jahreszeit zwischen den Heizperioden“ gewählt, da in diesen Monaten der Warmwasserverbrauch der Fernwärmekunden entsprechend geringer sei. Das Unternehmen empfiehlt, „größere Wasserentnahmen“ sowie Duschen und Baden außerhalb dieser Zeiten zu legen, und geht davon aus, dass die Versorgung gegen 16 Uhr wieder in Betrieb genommen werden kann.

Fragen telefonisch oder per Mail

Anschließend dauere es rund eine Stunde, bis die Gebäude wieder wie gewohnt vollständig mit Wärme versorgt seien. Für Fragen und Anregungen ist das Unternehmen montags bis freitags von 6.30 bis 16 Uhr unter der zentralen Rufnummer „MVV Netzservice“ 0621/290 18 65 sowie per E-Mail (kontakt@mvv.de) zu erreichen. Die MVV bittet bereits jetzt um Verständnis und Entschuldigung für die zu erwartenden Beeinträchtigungen.