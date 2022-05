Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck aus Wohnung

Mannheim. Falsche Wasserwerker haben am Mittwochnachmittag eine 85-jährige Frau in Mannheim-Seckenheim bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte einer der Täter gegen 16.15 Uhr bei der Frau in der Lahrer Straße, um angeblich den Zählerstand der Wasseruhr abzulesen. Die Frau gewährte ihm Zutritt und während er sich mit ihr einige Minuten an der Wasseruhr aufhielt, kam sein Komplize unbemerkt in die Wohnung. Er stahl derweil Schmuck im Wert von mehr als 500 Euro. Die Polizei beschreibt den ersten Täter wie folgt: männlich, 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, er hat einen 3-Tage-Bart und trug eine Mütze. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 93050 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1