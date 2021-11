Die TSG Seckenheim bietet erneut Impfaktionen gegen das Coronavirus an. Wie der Vorsitzende des Vereins, Andreas Hänssler, mitteilte, können sich Interessierte am Samstag, 20. November, und am Samstag, 11. Dezember, impfen lassen – an beiden Tagen jeweils von 12 bis 18 Uhr. Die Impfstation werde dieses Mal im Schlosssaal aufgebaut. Es sind sowohl Erst-, Zweit- aber auch Booster-Impfungen möglich. Jugendliche ab zwölf Jahren können sich ebenfalls impfen lassen (bis 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Als Impfstoffe stehen voraussichtlich die Präparate der Hersteller Biontech, Johnson&Johnson sowie Moderna zur Verfügung.

Hänssler verwies auch noch einmal auf die zurückliegende Impfaktion der TSG. Der Andrang sei wider Erwarten sehr groß gewesen und die Menschen hätten „trotz Regenwetter bis vor zur Hauptstraße“ gestanden. In sechs Stunden wurden 140 Menschen geimpft, mehr als 50 mussten aber abgewiesen werden.

Der Verein hatte in einer umfangreichen Kampagne auf die Aktion hingewiesen. Unter anderem wurden 2500 Flyer in Geschäften verteilt und Plakate aufgehängt. red