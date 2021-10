Endlich wieder AWO-Treff in Seckenheim

Der Ortsverband Seckenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) will nach der coronabedingten Pause wieder mit seinen regelmäßigen Treffen in der Begegnungsstätte im Alten Rathaus starten. Am Kerwemontag trafen sich rund ein Dutzend älterer Damen. Sie ließen sich den von der Vorsitzenden Karen Bracht und von Angelika Keuerleber gebackenen Kerwekuchen schmecken und nutzten die Gelegenheit, sich zu treffen und auszutauschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind so froh, dass wir wieder zusammenkommen können“, war einstimmig zu vernehmen. Die Gäste bedankten sich bei Vorstandsmitglied Heidi Schleicher für das erste Treffen nach eineinhalb Jahren am Kerwemontag, der in diesem Jahr in Seckenheim eigentlich gar nicht gefeiert wurde, der aber fest im Vereinskalender terminiert ist.

Ab 8. November werden im 14-tägigen Rhythmus immer montags ab 14 Uhr wieder die Treffen im Rathaus angeboten. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln, derzeit 3G (genesen, geimpft oder getestet). Die agilen Damen freuen sich auch auf die Weihnachtsfeier, die am 4. Dezember im Siedlerheim Suebenheim stattfinden soll. Nicht nur da sind auch weitere Mitglieder und Freunde, Frauen und Männer, willkommen. sane