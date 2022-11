Mannheim. Ein oder mehrere Täter sind am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Ihringer Straße in Mannheim-Seckenheim eingebrochen. Die Terrassentür wurde aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht, teilt die Polizei mit. Insgesamt 900 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von rund 4.000 Euro wurden gestohlen. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei 0621/174-4444 zu melden.

