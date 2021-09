Einbruch in Dachgeschosswohnung - Bargeld im fünfstelligen Bereich gestohlen

Mannheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 7 und 16.30 Uhr in eine Wohnung im Mannheimer Stadtteil Seckenheim eingebrochen und haben Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich gestohlen. Nach Angaben der Polizei verließ der 57-jährige Bewohner seine Dachgeschosswohnung am frühen Morgen, woraufhin die Täter das Gebäude betraten. Mit einem unbekannten Werkzeug verschafften sich die Diebe Zutritt zu der Wohnung, wo sie das Geld aus einem Schrank entwendeten. Erst als der 57-Jährige in den Nachmittagsstunden wieder nach Hause zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Er rief sofort die Polizei. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.