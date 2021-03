Mannheim. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Kloppenheimer Straße in Seckenheim auf Höhe der Hausnummer 2a auf dem Gehweg zum Zusammenstoß eines 67-jährigen Fußgängers mit dem 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters gekommen.

Der Fußgänger kam hierbei zu Fall und wurde verletzt. Die Sachbearbeitung wurden von den Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim übernommen. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben zum Zusammenstoß machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 4222 zu melden.