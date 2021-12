Drei Verletzte bei Unfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr in der Schwabenstraße in Seckenheim gekommen. Ein 61-jähriger Mann stand mit seinem Pkw in der Ausbuchtung der Bushaltestelle „Lämmertränke“ in Fahrtrichtung Seckenheim. Als er sich wieder in den Verkehr einfädeln wollte, übersah der Mann einen 82-jährigen Pkw-Fahrer, der ebenfalls auf der Schwabenstraße unterwegs war und kollidierte mit ihm.

Sowohl der Fahrer, seine 82-jährige Beifahrerin, als auch der Fahrer des anderen Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 12 000 Euro. pol/sko