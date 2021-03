„Ich muss sagen, so langsam nervt die ganze Sache“, meint Andreas Hänssler (Bild) in der ihm eigenen deutlichen Art zur aktuellen Situation. „Wir müssen einen beachtlichen Mitgliederschwund verkraften, da wir kaum Neuanmeldungen bekommen“, berichtet der Chef der TSG Seckenheim, des zweitgrößten Sportvereins in Mannheim. Doch deswegen die Hände in den Schoß zu legen, das ist bekanntermaßen seine Sache nicht: „In vielen Bereichen sind wir hinter den Kulissen aktiv und bereiten uns auf die nächste Öffnungsphase vor“, berichtet er.

Das neue Angebot richtet sich an all die Menschen, die seit Monaten im Homeoffice sitzen und sich einen persönlichen Trainer wünschen; an Kinder, die ihren Sport gemeinsam mit Freunden vermissen; aber auch an Nicht-Mitglieder, die einfach mal in die Angebote der TSG reinschnuppern möchten.

So geht der Verein mit einem ganzen Paket für verschiedene Altersgruppen und Bedürfnisse am Start. „Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Sportangebote zu machen, die gemäß der aktuellen Hygienevorschriften und Verordnungen möglich sind“, sagt TSG-Geschäftsführer Florian Mannheim: „Dafür gehen wir neue Wege, ob digital oder mit Einzeltrainings.“

Im Bereich Personaltraining bietet die TSG sowohl begleitetes Outdoor-Training als auch individuelle Trainingspläne. Das Paket enthält drei Trainingseinheiten vom Kennenlernen und dem Erstellen eines solchen Planes über eine erste Trainingseinheit bis hin zu vertieftem Üben. Sport mit persönlicher Anleitung und Betreuung durch Sportlehrer oder hauptamtliche Trainer gibt es auch für Kinder aus einem Haushalt. Auch begleitetes Training auf dem Waldsportplatz ist möglich.

Neu ist zudem, dass auch Nichtmitglieder das Sportangebot der TSG online nutzen können: Ab sofort und noch bis 21. März ist es möglich, sich über einen kostenlosen Zugang auf der Homepage für Gäste anzumelden und mitzumachen. Ob Trainingsvideos oder Live-Sporteinheiten über Microsoft-Teams – die Trainer und Übungsleiter der TSG bieten ein vielfältiges Programm. Für Kinder wird ebenfalls ein Live-Programm zum Mitmachen angeboten.

Auch die beliebten TSG-Feriencamps sind 2021 wieder am Start, Ferienangebote mit Sport, Spiel und Spaß für verschiedene Altersgruppen. Professionell organisiert und durchgeführt, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften. Derzeit sind noch Plätze frei. Programm und Anmeldung stehen auf der Homepage unter dem Stichwort „Ferienprogramm“.

Auch der Reha-Sport der TSG findet wieder statt, mit einem professionellen Hygienekonzept. Es gibt noch freie Plätze, die Teilnahme erfordert eine ärztliche Verordnung.

Parallel arbeiten die Aktiven der TSG an neuen Konzepten für mögliche weitere Phasen der Lockerung. Schwerpunkt sind Angebote im Freien. Über die jeweils aktuellen Entwicklungen informiert die Website.

Anmeldungen für alle Angebote sind über die Homepage des Vereins möglich. Mit der Buchungsbestätigung werden dann Passwort und Zugangsdaten übersandt. Weitere Fragen zum Programm können per Mail an info@tsg-seckenheim.de gerichtet werden. Die Geschäftsstelle ist telefonisch unter 0621/48 14 877 zu erreichen. (Bild: Marcus Schwetasch)