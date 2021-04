Sie hat ihn, Corona-bedingt, noch nicht persönlich übergeben bekommen, doch die diesjährige Trägerin des bürgerschaftlichen Alfred-Blümmel-Ordens steht fest. Mit Freude hat das Verleihungsgremium aus Vertretern von Sängerbund und der Familie des zu früh verstorbenen Seckenheimer Stadtrats Alfred Blümmel, diese höchste lokale Auszeichnung Dagmar Hinterberger zuerkannt (wir berichteten).

AdUnit urban-intext1

Als Dagmar Dikerhof 1959 in Speyer geboren, in Römerberg und Limburgerhof aufgewachsen, galt ihr Berufsleben der Sorge um jene Menschen, die Zuwendung und Pflege brauchen. Die ausgebildete Hauswirtschafterin wandte sich deshalb rasch der Alten- und Krankenpflege zu, zeigte früh Organisationstalent, baute im Bad Dürkheim eine Tagespflege und in Mundenheim eine Pflegeabteilung auf. Bildete Altenpflegeschüler aus, war Pflegegruppenleiterin in Paderborn, um dann in Limburgerhof die Neuorganisation der St. Bonifatius-Pflege zu verantworten. Ständig bildete sie sich berufsbegleitend fort, so etwa an der Fachhochschule in Mainz. Im Rheinauer Maria-Scherer-Hauses gehörte sie zur Heimleitung, ehe sie 2005, ebenfalls vom Spatenstich an, das Seckenheimer Horst-Schroff-Seniorenpflegezentrum übernahm.

Da wohnte sie bereits zehn Jahre in Seckenheim, hatte zum späteren Ehemann und gebürtigen Seckenheimer Markus Hinterberger schon länger Kontakt. Mit dem Bezug des Caritas-Seniorenzentrums an der Schwabenstraße kam sie so richtig an. Ein Aufruf und rund 30 Frauen und Männer waren damals bereit, sich einzubringen, heute sind es 40 Ehrenamtliche. Dagmar Hinterberger suchte auch den Kontakt zu hiesigen Vereinen und Organisationen. „Wenn Unterstützung gebraucht wurde, gab es nie ein Nein“, freut sich die Blümmel-Ordensträgerin, die, in Seckenheim und der Seelsorgeeinheit bestens vernetzt, das Pflegezentrum selbstverständlich im Ortsleben integriert.

Ab Ende April in Altersteilzeit

Seckenheims Maibaum wird dort aufgestellt, das Haus beteiligt sich am Straßenfestprogramm, das Adventsfenster ist Bestandteil im Jahresablauf und Menschen begegnen einander in der Cafeteria im Pflegeheim. Ganz zufrieden war sie, als ein Seggema sie einmal fragte, in welcher Gass sie denn geboren sei. Dagmar Hinterberger hinterlässt ein wohlbestelltes Haus, wenn sie am 30. April die Kommandobrücke verlässt. Mit der Altersteilzeitvereinbarung beginnt die Passivphase.

AdUnit urban-intext2

Von Passiv kann aber keine Rede sein. Die bekennende Christin, die auch in schweren Tagen Kraft und Halt im Glauben findet und fand, will endlich mehr Zeit für den Garten, das Malen, Nähen und für ein gutes Buch haben. Auch dem Heimatmuseum will sie sich zuwenden. Daneben sollen die 89-jährige Mutter Johanna, die Familien der beiden Brüder und des Ehemanns mit insgesamt sechs Neffen und Nichten sie nun öfters sehen, denn Tage mit zehn und mehr Stunden im Heim wird es künftig nicht mehr geben.