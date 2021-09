Mannheim. Nach fast eineinhalb Jahren darf das Café „ca+ze“ in Seckenheim wieder Gäste begrüßen. Das Team von Ehrenamtlichen freut sich, bei Kaffee oder Tee und selbstgebackenem Kuchen all jene einzuladen, die gerne einen Nachmittag in Gesellschaft verbringen möchten oder ein besonderes Anliegen haben. Das Café im katholischen Jugendheim an der Stengelstraße 3 öffnet wöchentlich ab 2. September, immer am Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr.

