Buslinie 40 in Seckenheim wird unter der Woche umgeleitet

Die Buslinie 40 in Seckenheim wird zwischen Montag, 30. August, und Freitag, 10. September, umgeleitet. Das teilte die RNV mit. Grund dafür sind Kanalarbeiten. Die Busse verkehren in dieser Zeit in Fahrtrichtung „Karlsplatz“ zwischen den Haltestellen „Seckenheim Rathaus“ und „Kapellenplatz“ über die Hauptstraße und Suebenheimer Allee. Die Haltestelle „Zähringer Straße“ kann nicht bedient werden. Die Haltestellen „Schwabenstraße“ und „Lämmertränke“ werden auf dem Umleitungsweg zusätzlich angefahren. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen.

Diese Seite teilen: Facebook

Twitter

E-Mail