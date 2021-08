Brücke „wandert“

Auf der Baustelle der L 597 im Mannheimer Stadtteil Seckenheim steht am Freitag, 20. August, ab 8 Uhr eine spektakuläre Aktion an. Ein 6500 Tonnen schweres Bauwerk aus Stahl und Beton, das in den vergangenen vier Monaten auf der grünen Wiese hergestellt wurde, muss um knapp 50 Meter nach Süden verschoben werden. Erst dann befindet es sich an der richtigen Stelle, nämlich dort, wo künftig der Verkehr von Autos und Straßenbahnen über die neue Umgehungsstraße L 597 rollt.

André Nieder vom Regierungspräsidium Karlsruhe ist selbst gespannt auf die Aktion, die er zum ersten Mal in seiner Laufbahn bei der Straßenbaubehörde miterleben kann. Mit flüssigem Stickstoff wird die Reibung so verringert, dass das Bauwerk wie ein Luftkissenboot über den Boden ans Ziel schwebt. Nach rund zwei Stunden soll alles erledigt sein.