Julia Kleemann ist in Sorge. Grund dafür ist ein herabgefallener Ast – allerdings nicht irgendeiner. Er stammt von einem Baum, der auf ihrem Grundstück steht, dessen Zweige aber bis auf die Straße hinausragen. Als es kürzlich etwas windiger war, ist der mehrere Meter lange Zweig mitten auf dem Bordstein gelandet. „Zum Glück war in dem Moment niemand auf der Straße. Ich will mir nicht ausmalen,

...