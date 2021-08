Bezirksbeiräte rufen zum Impfen auf

Die Seckenheimer Bezirksbeiräte haben eindringlich dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Geht impfen – nur gemeinsam schaffen wir das!“ heißt es in einem Appell, den die Bezirksvertreter gemeinsam mit SPD-Stadtrat Thorsten Riehle veröffentlicht haben. Er leitete die jüngste interne Sitzung des Gremiums. Die Immunisierung sei immens wichtig – „zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer, die sich nicht impfen können oder für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission“ vorliege, so die Bezirksvertreter. In den Impfzentren der Region sind Immunisierungen seit Kurzem ohne Terminvergabe möglich, auch Hausärzte verfügen mittlerweile über ausreichend Dosen. tge

