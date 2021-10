Baugenossenschaft Seckenheim kein bisschen angestaubt

Die Baugenossenschaft Seckenheim ist 1920 gegründet worden – doch Corona-bedingt konnte das 100. Jubiläum nun erst jetzt gewürdigt werden. Vorstand Rüdiger Lapsit begrüßte die Gäste bei der Jubiläums-Martinée, darunter auch Vertreter befreundeter Genossenschaften. Für eins der ältesten Mitglieder, der Stadt Mannheim, bedankte sich Ralf Eisenhauer, Bürgermeister für Bauen, Planung, Verkehr und Sport, für die geleistete Arbeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über die Entstehung der Baugenossenschaften im Allgemeinen gab Ulrich Nieß, Leiter des Marchivum, einen Überblick. Anfang des 20. Jahrhunderts galt die Wohnraumsituation als schlecht, fast 30 Prozent der Bevölkerung lebten in überfüllten Wohnungen, und auch das Schlafgängertum, das Untervermieten des Bettes, hatte noch Konjunktur. Die Situation hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg weiter verschlechtert. In dieser Zeit gründeten Menschen im Rahmen der Selbsthilfe Baugenossenschaften, um Wohnungen mit zeitgemäßer Ausstattung sowie für bezahlbare Mieten zu bauen und zu beziehen.

Bei Spar- und Bauvereinen konnten sich Mitglieder für etwa 30 Pfennig pro Woche einkaufen. Nur wer die erforderlichen Eigenleistungen erbrachte, konnte sich dann auch auf eine Wohnung freuen. Im Kaiserreich bestand schon der rechtliche Rahmen für die Genossenschaften, aber erst in den 1920er Jahren gab es einen breiten Konsens aus der Bevölkerung für die Baugenossenschaften. Außerdem trat zu dieser Zeit auch das Reichsheimstättengesetz in Kraft, es diente der sozial gebundenen Wohnungsversorgung. Etwa 5000 Baugenossenschaften wurden in dieser Zeit pro Jahr gegründet.

Nachdem es bereits einige davon in Mannheim gab, entstand 1920 auch die Baugenossenschaft Seckenheim. Auch heute ist das Modell modern und zukunftsfähig, das sieht auch die Unesco so, die 2016 die Genossenschaftsidee zum Immateriellen Kulturerbe deklarierte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ingrid Ruf, Vorsitzendes des Aufsichtsrats der Baugenossenschaft Seckenheim, berichtete aus der örtlichen Historie. 102 Gründungsmitglieder kamen am 1. Oktober 1920 zusammen. Baugelände wurde von der damals eigenständigen Gemeinde Seckenheim in Erbpacht für zwei Pfennig pro Quadratmeter zur Verfügung gestellt, damit das Gemeinschaftswerk begonnen werden konnte. Rund ein Jahr später wurden die ersten Häuser in der Bühler Straße bezogen. 1600 Stunden Eigenleistung mussten pro Mitglied erbracht werden. In den ersten drei Jahren kamen 30 000 Arbeitsstunden zusammen. Nach und nach entstanden neue Häuser. 1924 betrug die Miete 40 Pfennig pro Quadratmeter.

Neubeginn nach 1945

1945 wurden die Wohnungen von den Amerikanern beschlagnahmt. Nach deren Abzug nahmen aber die Bauarbeiten wieder Fahrt auf, und neue Gebäude entstanden. Nach und nach wurden die Häuser modernisiert und erweitert, oft von den Mietern selbst, die meist ein lebenslanges Mietverhältnis eingehen. Das soll auch so bleiben, so Rüdiger Lapsit. Die Baugenossenschaft arbeitet weiter daran, den Wohnraum in guter Ausstattung und nach klimagerechten Vorgaben zu erhalten und auszubauen. Ein indirekter Immobilienerwerb soll auch künftig möglich sein. Die Warteliste ist mit 750 Interessenten lang. Eine Ausstellung von Bildern und historischen Dokumenten rundete die Jubiläumsmatinée, die von einem Bläserensemble des Jugendsinfonieorchester Mannheim begleitet wurde, ab.