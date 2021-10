Bauernhaus wird saniert

In der Schriesheimer Altstadt soll ein altes Bauerngehöft umfassend saniert und bis unters Dach als Wohnhaus genutzt werden. „Wir arbeiten da eng mit dem Eigentümer zusammen“, erklärte Bürgermeister Hansjörg Höfer am Montagabend vor dem Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU). Das Fachgremium genehmigte denn auch einstimmig bei der informellen Bauvoranfrage eine Ausnahme: Auf das Dach in der Schießgasse 1 dürfen zwei Gauben gebaut werden. Auch bei zwei weiteren Tagesordnungspunkten ging es um den Einbau von Dachgauben. „Die eleganteste Lösung, um Wohnraum zu schaffen“, stellte SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny fest.

Die bei Sanierungen immer beliebteren Dachkonstruktionen gerade in der Altstadt sind Dauerthema im ATU. Weil aber für Gauben in der Satzung für die Ortsmitte strenge Vorschriften gelten, muss sich der Ausschuss öfter mit den Ausnahmen beschäftigen. „Diesmal geht es um ein für die Altstadt sehr wichtiges Umbaugesuch für eines der wenigen alten Bauerngehöfte“, betonte Höfer. Bislang wird das Wohngebäude im Dachbereich lediglich durch Luken belichtet. Das Bauamt ist nun der Ansicht, dass durch die Gauben adäquat genutzter Wohnraum entsteht und sich die Konstruktion in der schmalen Schießgasse nicht störend auf dem Gesamtbild der Umgebung auswirken wird. Fadime Tuncer von der Grünen Liste findet es „toll, dass in diesem Bereich der Altstadt etwas gestalterisch gemacht wird“. „Sehr gut, wenn hier jemand investiert“, ergänzte CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Mittelstädt. Jutta Becker von den Freien Wählern signalisierte Zustimmung: „Tolle Lage, ein erhaltenswertes Gebäude.“ Und auch Sebastian Cuny freute sich über den Erhalt des alten Gehöfts „an einer der schönsten Ecken in unserer Stadt“.

Ebenfalls einstimmig wurde der Bauantrag für die energetische Sanierung, den Um- und Erweiterungsbau eines Wohnhauses in der Conradstraße 17 genehmigt. Auch hier sollen Gauben eingebaut werden. „Die überfrachten das Dach nicht“, erläuterte Beate Kreis, die Fachfrau vom Bauamt. Tuncer: „Eine attraktive Erweiterung gegenüber dem Schulzentrum.“ Mittelstädt: „Da fließt viel Herzblut rein.“

Ein Gauben-Antrag in der Ladenburger Straße 23 hat sich dagegen überholt. Hier wird die Doppelhaushälfte jetzt abgebrochen und komplett neu gebaut. „Das Gebäude ist nicht mehr sanierungsfähig“, berichtete Beate Kreis und meinte zu den Plänen: „Nicht ganz optimal, aber das zweigeschossige Haus fügt sich vertretbar in das umliegende Gebiet ein.“ Auch dafür gab es im Ausschuss Zustimmung.

