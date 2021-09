Bald Entlastung für Anwohner?

Für die Verkehrsproblematik rund um die Bezirkssportanlage (BSA) Seckenheim scheint zumindest eine Zwischenlösung in Sicht: Entlang der Seckenheimer Hauptstraße sollen bis zu 40 Stellplätze angelegt werden, um den Autoverkehr zur BSA zu verringern, der bislang vor allem durch das nahe Wohngebiet führt. Dies hat die Verwaltung bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung des Stadtteils in Aussicht gestellt.

Die Ausgangslage: Die BSA liegt zwischen Neckarufer und Seckenheimer Hauptstraße. Parallel zu dieser verläuft eine Bahnlinie der RNV. Da es an dieser Stelle keinen Bahnübergang gibt, läuft der gesamte Autoverkehr zur BSA durch den seitlich davon liegenden Hunsrück, das älteste Wohngebiet Seckenheims mit daher sehr engen Straßen. „Das ist hochgefährlich“, mahnt die SPD-Sprecherin im Rat, Evi Korta-Petry: „Denn inzwischen wohnen dort viele junge Familien mit Kindern, die auf der Straße spielen.“

Diese ohnehin schwierige Situation werde sich künftig noch verschärfen, fürchten die Anwohner um ihren Sprecher Berthold Arnold und auch die Bezirksbeiräte: Im Rahmen des Sportstättenkonzeptes Seckenheim ist der Fußballclub SV gerade von seinem früheren Standort auf der Otto-Bauder-Anlage, die künftig ein Wohngebiet werden soll, auf die BSA umgezogen. Das bedeute mehr Aktivitäten auf der BSA und damit auch mehr Verkehr durch das Wohngebiet. „Im Hunsrück ist es fünf nach zwölf“, formuliert Evi Korta-Petry. Und Grünen-Rat Ralf Kittel: „Die Hunsrücker tragen nun die Kosten für eine falsche Planung. Denn an die Verkehrsproblematik hätte man vorher denken müssen.“

Bahnübergang unrealistisch

Eine Lösung bestünde in einer direkten Zufahrt von der Hauptstraße aus. Doch dazu bräuchte es einen neuen Bahnübergang in Höhe der Pforzheimer Straße. Bislang aber herrscht die Einschätzung vor, dies sei auf Grund des Eisenbahnkreuzungsgesetzes nicht möglich. „Das ist nicht das Problem“, erklärt Thomas Ost-heimer vom Fachbereich Stadtplanung nun jedoch zur Überraschung des Stadtteil-Gremiums. Eigentliches Problem ist das Geld.

Denn die Stadt müsste die gesamten Kosten tragen. „Und die wären erheblich“, deutet Ostheimer an. Denn die Gleisanlage liegt höher als die Fläche jenseits davon, die als Überflutungsgelände genutzt wird, müsste also auf mehrere hundert Meter Länge hin abgesenkt werden. „Aus Sicht der RNV ist das weder praktikabel noch wünschenswert“, berichtet Ostheimer.

Aber auch der gesamte Straßenzuschnitt müsste geändert werden. Denn der Verkehr aus Seckenheim und Neuostheim bräuchte für seinen Weg über den Bahnübergang eine eigene Abbiegespur.

Ostheimer hat daher eine andere Lösung: Auf der dem Neckarvorland zugewandten Seite der Seckenheimer Hauptstraße zwischen Badener Platz und Pforzheimer Straße könnten ein 2,50 Meter breiter Gehweg und ein zwei Meter breiter Parkstreifen angelegt werden. „Dadurch würden zwischen 30 und 40 Stellplätze entstehen.“ Verkehrstechnisch sei das kein Problem, da der Querschnitt der Hauptstraße angesichts des Verkehrsvolumens seit Inbetriebnahme der Randerschließungsstraße überdimensioniert sei.

Zwiespältige Reaktionen

Während die SPD diese Lösung begrüßt (Evi Korta-Petry: „Wir sind schon glücklich, dass wenigstens dies möglich ist“), zeigen sich CDU und Grüne skeptisch. „Die Parkplätze sind zu weit von der BSA entfernt“, meint Christdemokrat Edwin Schweizer: „Und bei Großveranstaltungen werden ohnehin wieder alle gebraucht.“ Dass die 40 neuen Stellplätze ausreichen werden, daran hegen alle Bezirksbeiräte Zweifel.

„Noch ist der Andrang wegen Corona gebremst“, erinnert CDU-Stadträtin Marianne Seitz und will daher das grundlegende Ziel Bahnübergang nicht aufgaben: „In Höhe der Ladenburger Brücke hat man ja die Gleise auch höher gelegt. Ein Umbau geht also, wenn man will.“

FDP-Rat Ralf Busch zeigt sich „frustriert“ über die Form, in der die Verwaltung in dieser Sitzung, die von SPD-Fraktionschef Thorsten Riehle geleitet wird, ihren Sachvortrag gestaltet: „Keine konkrete Planung, keine konkreten Zahlen“, kritisiert er: „Ich habe das Gefühl, ich bin an einem Stammtisch.“