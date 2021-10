Bach-Abend begeistert die Zuhörer

Das Wetter wäre für eine große Straßenkerwe ideal gewesen, doch die Corona-Auflagen haben die Organisatoren bewogen, auf das Fest zu verzichten. Auch die Pfarrei St. Aegidius, die immer mit dem Café im Pfarrzentrum St. Clara ein Kerwe-Angebot gemacht hatte, war betroffen. Dennoch gab es, wie es sich für ein Kirchweihfest gehört, einen Termin, denn die Erstnennung einer Kirche oberhalb des Seckenheimer Neckars ist 823 erwähnt, als Kaiser Ludwig die Kirche dem Kloster Lorsch schenkte. Damals war sie dem Heiligen Nazarius geweiht. Dem Kirchweihfest angemessen, gab es in der heutigen St. Aegidiuskirche, die an gleicher Stelle steht, ein Orgelkonzert, dem eine festliche Feier vorausgegangen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Überzeugende Darbietung

Konzertorganistin Maria Mokhova bot dabei an der Seifert-Orgel einen überzeugenden Bach-Abend. Im Verlauf der Festmesse, die Pfarrer Markus Miles „zu Ehren der Weihe dieses Gotteshauses“ hielt, war die „Toccata, Adagio und Fuge C-Dur“ von Johann Sebastian Bach (BWV 564) zu hören. Im Anschluss folgte eine weitere Orgelkomposition von Bach, das Concerto d-Moll, BWV 596, nach dem vorletzten Konzert aus Vivaldis Opus 3. Dieses Werk interpretierte Maria Mokhova sehr eindrucksvoll, wobei es ihrem Orgelspiel gelang, Vivaldis Original bestens durchklingen zu lassen. Zu Abschluss durfte Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll“ (BWV 565), als das mit Abstand bekannteste Orgelwerk europäischer Kunstmusik, nicht fehlen. Es erfüllte mit vollem, prallen Klang ebenso den Kirchenraum wie mit feinen Flöten und Pfeifen.

Pfarrer Markus Miles begrüßte Orga-nistin Maria Mokhova. © Hartwig Trinkaus

Die internationale Preisträgerin, im russischen Nischnij Nowgorod geboren, fühlte sich am Instrument hörbar wohl. Sie begann als Kind mit Klavierspiel, fünf Jahre später folgte die Orgel und später studierte sie beide Instrumente am Konservatorium ihrer Heimatstadt mit Auszeichnung. Danach unternahm sie viele Reisen nach Mitteleuropa, nahm an Meisterkursen und Wettbewerben teil und war in Rimini, Rom oder Prag und weiteren Städten international erfolgreich. Mit anhaltendem Beifall verabschiedeten die zahlreichen Besucher die Pianistin. hat