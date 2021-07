AWO will wieder aktiv werden

Die Vorsitzende des Ortsvereins Seckenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Karen Bracht, begrüßte unter freiem Himmel Mitglieder und Gäste, besonders Alexander Manz, den Fachbereichsleiter des AWO Kreisverbandes Mannheim, und Bezirksbeirätin Evi Korta-Petry. Karen Bracht dankte der Heinrich-Vetter-Stiftung für die Gastfreundschaft.

Nachdem zu Ehren der Mitglieder, die seit der letzten Mitgliederversammlung verstorben sind, eine Gedenkminute eingelegt wurde, blickte die Vorsitzende auf 2020. Bis zum 9. März war die Begegnungsstätte im Rathaus montags geöffnet, danach musste wegen Corona und der Sorge um die Gesundheit der Mitglieder die Vereinsarbeit ruhen. Durch Briefe, Telefonate, eine Grußtasche mit kleinen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche konnte der Kontakt zu den Mitgliedern so gut wie möglich gehalten werden. Auch wurden für zwei betagte Mitglieder Impftermine organisiert.

Nur einmal konnte man sich im Sommer sehen, nämlich am 23. Juni zur Hauptversammlung, ebenfalls unter freiem Himmel. Die Vorsitzende dankte den Mitgliedern für ihre Treue und unterstrich die gute Zusammenarbeit im Vorstandsquartett.

Einstimmige Entlastung

Schatzmeisterin Angelika Keuerleber legte ihren einwandfreien Bericht vor, wie Revisor Ralf Kreisel bestätigte. Er beantragte auch die Entlastung des Gesamtvorstandes, die ohne Gegenstimme erfolgte.

Alexander Manz übernahm dann die Wahl des Vorstands, der vollständig und ohne Gegenstimmen im Amt bestätigt wurden, nämlich zur Vorsitzenden Karen Bracht, zur stellvertretenden Vorsitzenden Heidi Schleicher, zur Schatzmeisterin Angelika Keuerleber und zum Schriftführer Hartwig Trinkaus. Manz beglückwünschte den alten und neuen Vorstand und sagte die Unterstützung durch den AWO-Kreisverband zu.

Unter „Verschiedenes“ hatten die Mitglieder einige Anliegen. Besonders ging es um das Problem, die Begegnungsstätte wieder öffnen zu wollen. Dies könnte je nach Corona-Lage nach Ende der Sommer-Schulferien wieder der Fall sein, so Karen Bracht. Anstelle eines Ausflugs wurde nunmehr ein Treffen mit kleinem Programm, Kaffee und Kuchen im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung geplant.

Weihnachtsfeier gebucht

Sollte es am Sonntag, 17. Oktober, in Seckenheim Straßenkerwe geben, so wollen SPD und AWO wieder das Rathauscafé öffnen. Für Samstag, 4. Dezember jedenfalls ist das Siedlerheim bereits für die im vergangenen Jahr ersatzlos ausgefallene Weihnachtsfeier gebucht. Mit dem Wunsch, dass alle Mitglieder und Freunde gesund bleiben mögen, schloss die Vorsitzende Karen Bracht die insgesamt harmonische Versammlung.