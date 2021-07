AWO: Frist für Anträge bis 19. Juli

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Seckenheim hält ihre Jahreshauptversammlung zum Geschäftsjahr 2020 am Dienstag, 27. Juli, um 16 Uhr unter freiem Himmel ab, und zwar bei der Heinrich-Vetter-Stiftung in der Goethestraße 11 in Ilvesheim. Grund für den ungewöhnlichen Austragungsort ist die Corona-Vorsorge. Zur Sicherheit sollen die Teilnehmenden außerdem eine FFP 2-Maske mitbringen. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten auch Teilwahlen zum Vorstand. Anträge sind bis 19. Juli an die Vorsitzende Karen Bracht, Acherner Straße 19, in Seckenheim zu richten. An sie kann sich auch wenden, wer einen Fahrdienst benötigt. hat

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1