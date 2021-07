Auto zerkratzt – 2000 Euro Schaden

Schwere Sachbeschädigung in Seckenheim in der Nacht auf Donnerstag: Zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr und Donnerstag, 6.50 Uhr, ist in der Straße „Im Kieselgrund“ ein Mercedes-Pkw zerkratzt worden.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das in Höhe der Hausnummer 5 abgestellte Fahrzeug, indem er es – beginnend am hinteren Kotflügel bis zur Fahrertüre – zerkratzte. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder möglicherweise Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim, unter der Telefonnummer 0621/48 97 1 zu melden. red/sko