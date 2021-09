Auftaktspiel verloren

Er ist schon seit vielen Jahren Fußballjugendtrainer bei der TSG Seckenheim. Bei der Europameisterschaft für Amputierten-Fußball in Polen tritt Hannes Morgenthaler nun selbst als Spieler an und kämpft mit der Nationalmannschaft um den Titel. Auftakt in das Turnier war bereits am Sonntag, an dem der Wettbewerb mit dem Duell Polen gegen Ukraine startete. Morgenthaler und seine Mannschaftskollegen liefen das erste Mal am Montag auf dem Platz auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das deutsche Team trat dabei gegen die russische Nationalmannschaft an und verlor zum Auftakt mit 0:7. In der Vorrunde muss sich das Team am Dienstag, 14. September, nun als Nächstes im Spiel gegen Irland beweisen. Anpfiff ist um 13 Uhr. Am Mittwoch, 15. September, folgt Belgien als Gegner, das Spiel beginnt morgens um 10 Uhr.

Die Spiele werden per Facebook-Livestream übertragen (Link: https://de-de.facebook.com/EuroAMP/). Morgenthaler zum Turnier: „Der Amputiertenfußball steht dem normalen Fußball in seiner Dynamik und Schnelligkeit in nichts nach. Einziger Unterschied: Gespielt wird auf Krücken, allen Feldspielern fehlt ein Bein, und der Torwart ist einarmig. Das war’s auch schon.“ vs