Aufruf zu mehr Sauberkeit

Kaugummiflecken, Schmierereien, Flecken an den Wänden, weggeworfene Abfälle: Die Fläche rund um das Alte Rathaus in Seckenheim gibt im Moment kein schönes Bild ab. Neu ist das Thema nicht, bereits vor gut eineinhalb Jahren berichtete diese Redaktion über den Zustand in und um die Arkaden des 2011 restaurierten Gebäudes. Maßgeblich für dessen Renovierung damals war der Förderverein Altes Rathaus Seckenheim. Mit großer Sorge blickt nun dessen Vorsitzende auf den aktuellen Zustand am Gebäude und rundherum. „Es ist zum Verzweifeln“, sagt Marianne Seitz, die zugleich CDU-Stadträtin ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt habe das Verschmutzungsproblem ebenfalls erkannt, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Man sei auch in Kontakt mit einer Seckenheimer Stadträtin. „Es ist uns selbst ein Anliegen, eine Lösung zu finden, wie der Sauberkeitszustand dort verbessert und die Verschmutzung reduziert werden kann“, schreibt die Stadtsprecherin weiter.

Sie erklärt, dass es einen Vertrag mit einer externen Reinigungsfirma gebe. Dieser beinhalte das Entfernen des Mülls inklusive der Zigarettenabfälle sowie ein Mal pro Woche das Entfernen der Spinnweben. „Hierbei wurde die Reinigungshäufigkeit von ursprünglich vier Mal Sichtreinigung und ein Mal Grundreinigung bereits erhöht – auf ein tägliches Kehren und Entsorgen der Abfälle“, schreibt die Vertreterin der Stadt. Auch die Anzahl der Mülleimer sei erhöht worden.

Stadt kontrolliert vermehrt

Das Müllproblem macht Seitz große Sorgen – auch deshalb, weil es Menschen seien, die den Dreck verursachten. „Ich sehe auch regelmäßig Leute, die Tauben füttern und damit für noch mehr Dreck sorgen“, sagt sie. Zuweilen würden Essensabfälle einfach auf den Boden geworfen. Nach Angaben der Stadt kontrolliert der städtische Ordnungsdienst die Stelle „vermehrt“, schreibt die Sprecherin. Allerdings sei keine 24-Stunden-Präsenz möglich. „Es ist also nicht immer einfach, die Menschen, die an dieser Stelle Vandalismus begehen, in flagranti zu erwischen“, teilt die Verwaltung weiter mit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch der Müll ist nicht das einzige Problem. Bei der Renovierung des Rathauses 2011 wurden spezielle Bodenplatten aus Sandstein verlegt. Auf ihnen sind zahlreiche Flecken zu sehen, ihre Reinigung bereitet der Stadt große Probleme, wie die Sprecherin auf Anfrage mitteilt.

Der zuständige Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement habe seit 2020 die Bodenplatten immer quartalsweise reinigen lassen. „Leider führte das angewandte Reinigungsverfahren nicht zu dem erhofften Ergebnis und somit zu keiner Verbesserung des Reinigungszustandes“, schreibt die Stadtsprecherin. Deshalb stellte man es wieder ein.

Suche nach Reinigungsmethode

Derzeit sei die Stadt auf der Suche nach einer geeigneteren Reinigungsmöglichkeit, die den Sandsteinbelag auf Dauer nicht beschädige. Wie lange das dauert, ist noch nicht absehbar. „Sobald ein entsprechendes Verfahren gefunden ist, wird die regelmäßige Reinigung der Bodenplatten wieder aufgenommen“, teilt die Stadt mit.

Marianne Seitz hofft weiter auf eine Besserung der Situation. Wie ernst diese in ihren Augen ist, zeigt sich in ihrer Wortwahl: „Wir müssen das Rathaus nach 2011 quasi ein zweites Mal retten. Damals war es die Rettung vor dem Verfall, jetzt ist es die Rettung vor der Verschmutzung.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3